Droga dal Sudamerica, 12 arrestati in operazione Dda di Brescia

Due fratelli albanesi erano al vertice della cellula bresciana dell'organizzazione italo-albanese capace di importare dal Sudamerica ingenti quantitativi di cocaina a bordo di autoarticolati che si rifornivano nei Paesi del centro Europa. È quanto emerso dalle indagini culminate nell'esecuzione, da parte della Polizia di Stato di Brescia, del Sisco e dello Sco, oltre che della Polizia albanese, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 indagati tra l'Albania e le province di Brescia, Milano, Novara e Verona in Italia. Sono inoltre 8 le misure in attesa di interrogatorio preventivo degli indagati, mentre sono complessivamente 40 gli indagati. Il reato ipotizzato è associazione transnazionale finalizzata al traffico illecito di ingenti quantitativi di cocaina. Perquisizioni nelle provincie di Brescia, Torino, Bolzano, Cremona, Pavia, Trento e Treviso.