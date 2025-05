Si è presentato in caserma di suo pugno. Ai carabinieri di Brescia ha ammesso di essere ricercato, ma ha giurato di non avere nulla a che fare con l’omicidio della ex moglie, la 35enne Vasilìca Potincu, trovata morta con un coltello conficcato nella schiena in questo appartamento a Legnano, nel milanese.