Donna uccisa a Fregene, la nuora resta in carcere

Resta in carcere Giada Crescenzi, la 30enne fermata per l'omicidio di Stefania Camboni a Fregene avvenuto la notte tra giovedì e venerdì scorso. Lo ha deciso il gip di Civitavecchia al termine dell'interrogatorio di convalida durante il quale la giovane si è avvalsa della facoltà di non rispondere. In base a quanto si apprende il giudice non ha convalidato il fermo ma contestualmente emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nei suoi confronti il pm contesta il reato di omicidio aggravato dalla minorata difesa e con abuso di relazioni domestiche e di ospitalità.