Domenica dal clima estivo, poi il crollo termico

Una domenica di settembre dal sapore estivo, da trascorrere al mare e in relax. Prevale il sole su gran parte del Paese con temperature in calo rispetto ai valori anomali dei giorni scorsi, ma ancora sopra la media stagionale. Solo al Nord ovest sono previsti i primi segnali di cambiamento. Da domani, infatti, è in arrivo un'intensa perturbazione che porterà forte maltempo e aria fredda. Il crollo termico sarà più sensibile al Settentrione, sulle regioni tirreniche e in Sardegna, dove le temperature scenderanno al di sotto della norma, rendendo la bella stagione un ricordo, proprio in concomitanza con l'inizio dell'autunno astronomico. Previsti rovesci e forti temporali su Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana.