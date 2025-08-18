Dj italiano morto a Ibiza, le esequie a Napoli

Deceduto nella sua casa in circostanze ancora tutte da chiariredi Andrea Noci
La bara coperta dal tricolore, i fiori, le lacrime degli amici e della famiglia. Oggi Napoli saluta Michele Noschese, in arte Dj Godzi, morto a 35 anni nella sua casa di Ibiza in circostanze ancora tutte da chiarire. Le autorità spagnole parlano di un arresto cardiocircolatorio dovuto all'assunzione prolungata di droghe, ma la famiglia con accertamenti di parte denuncia segni di percosse: clavicole spezzate, costole fratturate.
