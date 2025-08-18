Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'addio a Michele Noschese

Dj italiano morto a Ibiza, le esequie a Napoli

Deceduto nella sua casa in circostanze ancora tutte da chiarire

di Andrea Noci
18 Ago 2025 - 13:21
01:38 

La bara coperta dal tricolore, i fiori, le lacrime degli amici e della famiglia. Oggi Napoli saluta Michele Noschese, in arte Dj Godzi, morto a 35 anni nella sua casa di Ibiza in circostanze ancora tutte da chiarire. Le autorità spagnole parlano di un arresto cardiocircolatorio dovuto all'assunzione prolungata di droghe, ma la famiglia con accertamenti di parte denuncia segni di percosse: clavicole spezzate, costole fratturate.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri