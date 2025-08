Dj Godzi, la Procura di Roma sequestra la salma

La morte di Michele Noschese, noto come Dj Godzi, scuote due Paesi. Il dj napoletano di 35 anni è deceduto il 19 luglio a Ibiza in circostanze ancora da chiarire. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale, ipotizzando che il decesso possa essere legato al trattamento ricevuto da parte della polizia spagnola. Il corpo, appena rientrato in Italia, è stato sequestrato per accertamenti. Intanto la famiglia denuncia violenze e punta il dito contro la Guardia Civil. Il caso è destinato ad aprire un nuovo fronte diplomatico e giudiziario tra Italia e Spagna.