Diffamò i fratelli Castagna, definitiva la condanna per Azouz Marzouk

Azouz era finito a processo in seguito alla denuncia presentata dagli ex cognati, per un articolo uscito a febbraio 2019. "Indagate sulla famiglia – aveva dichiarato Marzouk – mio figlio conosceva l'assassino. Lo ha ucciso qualcuno vicino a mia moglie. Basta leggersi le carte per capire che qualcuno voleva la sua eredità". Queste le frasi incriminate in cui i giudici hanno ravvisato una campagna di disinformazione, fatta di allusioni e denigrazioni, fortemente lesiva della reputazione dei fratelli Castagna, già provati per il lutto.