Denisa e non solo, il suo assassino confessa un altro omicidio

Colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Maria Denisa Adas, la escort scomparsa a Prato il 15 maggio e ritrovata morta e decapitata in un casolare a Montecatini Terme. Il suo assassino, Vasile Frumuzache, ha confessato un secondo delitto: quello di un’altra escort scomparsa nell’agosto 2024. I carabinieri lo hanno incastrato grazie a un mix di tecnologia investigativa e indizi schiaccianti. Il secondo omicidio (il primo se vogliamo in ordine temporale) è avvenuto un anno fa: si tratta di un'altra prostituta, Ana Maria Andrei, scomparsa l'1 agosto 2024 a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.