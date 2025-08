Delitto di Gemona, il movente porta a un viaggio in Colombia?

Prima lo hanno stordito con un farmaco sciolto nella limonata, poi sedato con una iniezione di insulina. Infine la compagna gli ha stretto il collo con le stringhe delle scarpe. Così Lorena Venier avrebbe descritto ai magistrati di Udine le fasi dell'omicidio del figlio Alessandro compiuto insieme alla nuora nella villetta di Gemona dove abitavano tutti insieme. Avrebbe anche detto che "la vita di Maylin era in pericolo e non potevamo più attendere", riferendo dei continui episodi di violenza subiti dalla trentenne colombiana a cui era profondamente legata. L'omicidio il giorno prima che Alessandro partisse con Maylin e la loro bimba per trasferirsi in Colombia.