Delitto di Garlasco, trovati alcuni pezzi di ferro nel canale di Tromello

Sarebbero stati trovati solo alcuni pezzi di ferro, e non un martello come ipotizzato in un primo momento, nel corso delle ricerche che si sono svolte a Tromello (Pavia) nell'ambito della nuova tranche d'indagine sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio. Quanto alla possibilità che gli oggetti recuperati siano compatibili con la possibile arma (mai ritrovata) con cui fu uccisa Chiara Poggi, gli inquirenti invitano alla prudenza. Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro e ora saranno analizzati.