Delitto di Garlasco, nuove analisi sui resti della colazione

Sono emersi su due reperti impronte che saranno confrontate con Chiara Poggi, Alberto Stasi e il nuovo indagato Andrea Sempio. Hanno cercato l'eventuale presenza di impronte mai rilevate prima sui reperti della villetta di Garlasco, quelli sequestrati in cucina durante i rilievi all'epoca del delitto, 18 anni fa: sacchetto della spazzatura e resti della colazione, come il contenitore dei cereali, dei biscotti, i vasetti in plastica, ricerche anche sui fogli di acetato. Sugli stessi reperti, in una udienza precedente dell'incidente probatorio, erano state eseguite analisi genetiche che avevano escluso la presenza di altri dna se non quelli della vittima e del condannato. Ai test dattiloscopici di oggi hanno partecipato, oltre al perito nominato dal gip di Pavia, anche i consulenti del nuovo indagato, di Stasi e della famiglia Poggi. Probabile che verrà chiesta una proroga dell'incidente probatorio. Mancano infatti ancora alcuni dati per l'analisi approfondita, quella più importante di questa nuova inchiesta, sul dna rilevato attorno alle unghie di Chiara, per capire se sia o meno utilizzabile per attribuirlo a quello di Sempio.