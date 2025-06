Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara a Tgcom24: "Basta illazioni su nostra figlia"

Rita Preda: "È vero, è vergognoso quello che sta succedendo, quello che stanno dicendo nei vari programmi televisivi o anche sui giornali. È vergognoso e squallido. Non si può continuare a fare illazioni su mia figlia che non c'è più, che non può difendersi. Questa è la cosa più brutta, più vergognosa. È una cosa indescrivibile quello che stanno facendo, spero la smettano perché non ne possiamo più. Chiara era una ragazza pulita, non aveva segreti, non come dicono, e non aveva amanti e non aveva due telefoni".