Delitto di Galasco, "18 anni di errori"

La garza utilizzata per estrarre materiale biologico dalla bocca di Chiara Poggi è stata contaminata: "Appartiene al cadavere analizzato in un'altra autopsia". Il Comunicato diffuso dalla Procura di Pavia spazza via in un attimo ogni dubbio: il Dna maschile di ignoto 3 non esiste è solo frutto di contaminazione. E' solo l'ultimo errore in ordine di tempo che arriva a 18 anni di distanza dalla morte di Chiara, l'ultima di tante false piste, sbagli ed errori che hanno reso difficile se non impossibile ricostruire con precisione quanto accadde il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Errori inanellati uno all'altro già dai primi minuti dopo la scoperta del corpo di Chiara sul quale nessuno per prima cosa ha rilevato peso e temperatura corporea due dati fondamentali per stabilire l'ora esatta della morte.