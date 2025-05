De Luca: "La ragazza di Afragola si era fidanzata a 12 anni, non so..."

"Dico una cosa forse non corretta. Ho letto sui giornali la notizia di questa ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni. Ho letto che era fidanzata da due anni. 12 anni. Non so... E' difficile". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando ad un dibattito ieri alla Mostra d'Oltremare di Napoli. "Io direi a quelli della mia generazione, siate padri e madri, non finti giovani. Soprattutto sui figli maschi. Assolutamente". Nel dibattito è intervenuta l'influencer ed attrice Valeria Angione che ha detto a De Luca che "il problema non è lei che aveva 12 anni quando si è fidanzata ma del ragazzo che l'ha ammazzata. Mi fa male sentir dire queste cose".