Dalla Lombardia alla Liguria, Nord Italia ko per il maltempo

Si contano i danni a Boccadasse, l'antico borgo marinaro di Genova, devastato dal nubifragio che si è abbattuto sulla Liguria. Cantine allagate anche a Genova Voltri. Frane e smottamenti, strade interrotte, sottopassi allagati, fiumi ingrossati a Varazze. Una tempesta di fulmini si è abbattuta su Genova. Ma la Liguria non è l'unica colpita dal maltempo. L'autunno sembra piombato sul centro nord. Allerta arancione in Lombardia e Veneto, gialla in altre otto regioni, dall'Alto Adige alla Toscana, dove si registra una vittima. Vicino a Firenze un uomo di 65 anni è morto colpito da un fulmine mentre stava dando da mangiare al suo cane. Situazione critica in Veneto.