Dall'Ohio a Scanno con vecchie foto in bianco e nero: l'americana Sandra ritrova la casa degli avi

Sandra Tarullo, italo-americana dell’Ohio, è tornata a Scanno, in Abruzzo, per riscoprire le origini della sua famiglia. Con sé ha portato alcune foto in bianco e nero scattate dal padre nel 1953. Grazie all’aiuto spontaneo degli abitanti e a una somiglianza riconosciuta da un parente, è riuscita a ritrovare la casa dei suoi avi e a riabbracciare i familiari. Un viaggio nei luoghi delle radici, accolto con calore da un’intera comunità