Da Verdone a"Servillo, no alla censura per gli attori Butler"e"Gadot

Come non sottolineare che il mondo del cinema rifugge l’indifferenza? Nomi e volti noti aderiscono in pochi giorni. La Biennale -che organizza la Mostra del Cinema- risponde che è nella tradizione del red carpet essere luogo di apertura e sensibilità. Controreplica con una nuova lettera Venice4Palestine il 25 agosto, ma in questa seconda missiva il tono cambia. E spunta la richiesta di ritirare l’invito a partecipare alla Mostra agli attori israeliani Gerard Butler e Gal Gadot, protagonisti di una pellicola presentata a Venezia fuori concorso. Divampano subito le polemiche e molti che prima avevano firmato si dissociano.