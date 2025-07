Anche i nostri amici a 4 zampe soffrono il caldo, quindi cosa c'è di meglio di un buon gelato? Basta che sia senza latte, glutine e zucchero, per rispettare la loro salute come fa Valeria, 37 anni, titolare di una gelateria per cani, a Piacenza. E non solo qui. Anche a Padova, Modena, Milano, Roma e Perugia si moltiplicano queste gelaterie canine.