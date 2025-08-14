Crollo Ponte Morandi, 7 anni fa la tragedia

Per la prima volta l'anniversario si celebra anche al Memoriale inaugurato lo scorso 15 dicembre per non dimenticare una delle stragi più drammatiche del nostro Paesedi Cristiano Puccetti
Le sirene delle navi in porto e le campane delle chiese di Genova suonano in contemporanea alle 11:36, segue il minuto di silenzio in memoria della strage del Ponte Morandi del 14 agosto del 2018.
