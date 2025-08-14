Logo Tgcom24
Crollo Ponte Morandi, 7 anni fa la tragedia

Per la prima volta l'anniversario si celebra anche al Memoriale inaugurato lo scorso 15 dicembre per non dimenticare una delle stragi più drammatiche del nostro Paese

di Cristiano Puccetti
14 Ago 2025 - 12:20
Le sirene delle navi in porto e le campane delle chiese di Genova suonano in contemporanea alle 11:36, segue il minuto di silenzio in memoria della strage del Ponte Morandi del 14 agosto del 2018.

Un ponte che si spezza in una mattina di pioggia, Genova divisa in due, 43 vittime, 11 feriti e 566 sfollati. Per la prima volta l'anniversario si celebra anche al Memoriale inaugurato lo scorso 15 dicembre per non dimenticare una delle stragi più drammatiche del nostro Paese. 

