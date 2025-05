Cosenza, sequestrati oltre 56mila prodotti cosmetici dannosi per la salute

L'attività di indagine, condotta dai militari del Gruppo Sibari, è scattata a seguito di una serie di sequestri di cosmetici effettuati in esercizi commerciali nella zona del Cosentino. I finanzieri hanno ricostruito la "filiera" di approvvigionamento dei prodotti ed effettuato due diverse perquisizioni in un laboratorio di produzione di cosmetici e in un centro di distribuzione ubicato a Roma. Durante questi interventi sono stati trovati e sequestrati, già esposti alla clientela per l'acquisto, decine di migliaia di articoli tra cui creme per il corpo, prodotti per le unghie e per capelli contenenti le sostanze "trimethylolpropane triacrylate", "benzophenone", "theophylline" e "pentasodium pentetate", bandite dalla Unione europea già dal primo dicembre 2023, in quanto ritenute cancerogene e tossiche per la fertilità, con un rischio grave per la sicurezza e la salute dei consumatori.