Corteo pro-Pal, a Roma tensioni tra manifestanti e polizia

Alcuni partecipanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Ma niente scene di guerriglia urbana come a Milanodi Alessio Fusco
È mezzogiorno quando la polizia decide di chiudere la stazione a Termini a Roma per questioni di sicurezza, con in piazza più di 50mila persone per Gaza. Le prime tensioni arrivano quando i manifestanti decidono di muoversi in corteo. Alcune persone lanciano oggetti contro i poliziotti. La questura decide di concedere il permesso ai manifestanti di procedere su una parte della tangenziale; poi lentamente le forze dell'ordine fanno defluire le persone verso piazzale Tiburtina. Tensioni sì, ma niente scene di guerriglia urbana come a Milano.
