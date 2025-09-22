Logo Tgcom24
Corteo pro-Pal, a Roma tensioni tra manifestanti e polizia

Alcuni partecipanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Ma niente scene di guerriglia urbana come a Milano

di Alessio Fusco
22 Set 2025 - 21:36
È mezzogiorno quando la polizia decide di chiudere la stazione a Termini a Roma per questioni di sicurezza, con in piazza più di 50mila persone per Gaza. Le prime tensioni arrivano quando i manifestanti decidono di muoversi in corteo. Alcune persone lanciano oggetti contro i poliziotti. La questura decide di concedere il permesso ai manifestanti di procedere su una parte della tangenziale; poi lentamente le forze dell'ordine fanno defluire le persone verso piazzale Tiburtina. Tensioni sì, ma niente scene di guerriglia urbana come a Milano.

