Corteo pro-Pal, a Milano scene di guerriglia urbana

Cestini dei rifiuti divelti, biciclette tutte per terra, scontri tra polizia e manifestanti. Scene di guerriglia urbana a Milano, dove si è tenuto il corteo per Gaza. Partito in maniera pacifica, intorno alle 13.30 alcuni violenti si sono scagliati contro le forze dell'ordine in zona stazione Centrale, con lanci di pietre e fumogeni. Poi è tornata la calma.