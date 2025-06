Corteo per Gaza, Schlein: "Qua l'Italia che non tace"

"Gaza, stop al massacro. Basta complicità". E' la scritta sullo striscione in testa al corteo che ha sfilato per le vie di Roma fino a Piazza San Giovanni, con i leader dei tre partiti di opposizione che hanno promosso la manifestazione. In 300mila per gli organizzatori nella piazza definita da Giuseppe Conte "la piazza dell'umanità". "Questa è l'Italia della pace, l'Italia che non tace", ha sottolineato la segretaria dem Elly Schlein. E sul palco di San Giovanni si sono alternate tante testimonianze con gli appelli alla pace: politici ma anche rappresentanti di associazioni, storici, giornalisti.