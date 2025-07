Corinaldo, Andrea Cavallari fermato a Barcellona

E' durata due settimane la fuga di Andrea Cavallari, il 26enne evaso lo scorso 3 luglio dopo aver discusso la tesi di laurea, durante un permesso con cui si era potuto allontanare senza scorta dal carcere di Bologna dove stava scontando la pena di 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo, in provincia di Ancona. E' stato catturato in Spagna a Loret de Mar mentre stava per lasciare l'albergo, addosso banconote e documenti falsi.