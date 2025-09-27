Continuano le manifestazioni pro Pal: flash mob a Milano Linate, tangenziale chiusa a Roma

Non si fermano le manifestazioni pro Pal. All'aeroporto di Milano Linate centinaia di persone si sono stese a terra per far sentire la loro voce. Un flash-mob pacifico, anche se molte proteste non lo sono state. Tanto che diverse Procure stanno indagando per capire se ci siano movimenti organizzati che approfittano delle folle per creare caos e disagi.