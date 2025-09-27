Continuano le manifestazioni pro Pal: flash mob a Milano Linate, tangenziale chiusa a Roma

La tensione resta alta. L'obiettivo è evitare che i facinorosi tengano sotto scacco le cittadi Alessio Fusco
Non si fermano le manifestazioni pro Pal. All'aeroporto di Milano Linate centinaia di persone si sono stese a terra per far sentire la loro voce. Un flash-mob pacifico, anche se molte proteste non lo sono state. Tanto che diverse Procure stanno indagando per capire se ci siano movimenti organizzati che approfittano delle folle per creare caos e disagi.
A Torino nelle ultime due settimane la galassia pro-Pal ha fermato la circolazione stradale e ferroviaria, riempito di scritte i muri della città e i binari di Porta Susa, anche con minacce dirette alla premier. Fatti che sono confluiti in diversi fascicoli che la Procura sta aprendo in queste ore contro ignoti.
Stesse scene a Milano, quando i manifestanti sono entrati in stazione con l'obiettivo di bloccare i treni, e a Roma, dove per alcuni minuti la tangenziale è rimasta chiusa.
