Proseguono le congregazioni generali dei cardinali in preparazione al Conclave che inizierà il 7 maggio con 133 porporati chiamati a eleggere il nuovo Papa. In tanti chiedono di parlare per condividere riflessioni sul futuro della Chiesa, ma nessuno si sbilancia pubblicamente: “Deciderà lo Spirito Santo”, affermano alcuni. Intanto i fedeli osservano curiosi e non mancano momenti di leggerezza.