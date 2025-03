Concamarise (Verona): il Comune con 1.050 abitanti, di cui la metà over 65

Visite al museo, gite fuori porta, lezioni di musica, corsi di uncinetto. Nel piccolo Comune di Concamarise (Verona), con 1.050 abitanti, la metà over 65, quando arriva il giorno della pensione, del riposo, si comincia a riflettere su come impiegare il tempo. Facile in questo piccolo Comune, dove è stato creato l'assessorato alle Persone anziane. A guidarlo Antonio Zaupa, 64 anni, pensionato anche lui.