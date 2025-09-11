Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Nella zona dell'ex Palasharp

Comunità islamica morosa, deve al comune di Milano 46mila euro di utenze mai pagate

Debiti maturati dal 2019

di Luigi Sironi
11 Set 2025 - 19:53
01:31 
milano
musulmani
islam
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri