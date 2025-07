Como, arrestato l'autista del bus su cui morì la maestra

Il pullman che viaggia sulla Pedemontana entra in galleria e improvvisamente si scontra contro il camion che lo precede.

Uno schianto violentissimo che il 19 maggio scorso è costato la vita a Domenica Russo, 43 anni di Sesto Calende, in provincia di Varese, una delle insegnanti che stava accompagnando in gita 30 studenti delle scuole elementari di Cazzago Brabbia e che era seduta proprio di fianco al posto di guida

Per quell’incidente, in cui erano rimasti feriti anche numerosi bambini, la Procura di Como ha disposto gli arresti domiciliari per l’autista del bus, il 60 enne Francesco Pagano