Clan Moccia, il procuratore chiede una relazione sul processo a rilento

Sono tornati in libertà i 15 presunti esponenti e gregari del clan Moccia, tutti accusati di associazione mafiosa e riciclaggio. Scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare. A tre anni dal rinvio a giudizio, il processo di primo grado con 60 udienze non si è ancora concluso.

E così oltre agli affiliati, anche Antonio Luigi e Gennaro Moccia, ritenuti dall'accusa al vertice della famiglia che controlla gli affari criminali nella città di Afragola nel napoletano, nella zona del basso Lazio e persino nella Capitale, continueranno il dibattimento da uomini liberi una situazione che ha spinto il capo della procura di Napoli, Nicola Gratteri, a chiedere ai suoi una relazione nella quale venga chiarito l'iter seguito durante il procedimento che dopo tre anni è ancora in fase dibattimentale.