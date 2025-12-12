Logo Tgcom24
Cronaca
ARRIVAVA DALLA SPAGNA

Civitavecchia, sequestrati 138 kg di cocaina purissima

Il carico era nascosto all'interno del carico di un autoarticolato appena sbarcato da una motonave proveniente da Barcellona

12 Dic 2025 - 07:29
