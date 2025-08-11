Chirurgia fuori legge, altri due casi in pochi giorni

L'acido ialuronico e le fialette di botox le teneva nel frigorifero di casa, tra cibi e bevande. Li tirava fuori quando era il momento di praticare le iniezioni. Interveniva anche con i filler, le sostanze utilizzate in medicina estetica per riempire rughe, pieghe o aumentare il volume di labbra, zigomi o mento.

Peccato che non avesse alcun titolo per farlo. Per questo, dopo la perquisizione dei Nas dei carabinieri, una donna di 50 anni di origine albanese residente a Legnano, in provincia di Milano, è stata indagata per esercizio abusivo della professione medica. Non risulta essere neppure in possesso dell'abilitazione da estetista. Lo studio, ricavato in una stanza dell'appartamento dove la donna abita, è stato chiuso. A suo carico c'è anche una denuncia per lesioni gravi presentata da una paziente che si è ritrovata con una necrosi alla punta del naso dopo essersi sottoposta a una iniezione di acido ialuronico.