Chico Forti, la famiglia chiede la semilibertà

La famiglia di Chico Forti ha depositato la richiesta di semilibertà al tribunale di sorveglianza. Lo riporta Il Corriere del Trentino. Dopo 24 anni di carcere in Florida per l'omicidio di Dale Pike, per cui si è sempre dichiarato innocente, Forti è rientrato in Italia il 18 maggio 2024 per finire di scontare la pena nel carcere veronese di Montorio.