Chiara Poggi, nessun elemento sulla presenza di un secondo omicida

Non ci sono elementi che indicano la presenza di una seconda persona nel delitto di Chiara Poggi. E' quanto emergerebbe dalla relazione del Ris dei carabinieri di Cagliari consegnata alla procura di Pavia. Gli esperti dell'Arma erano tornati lo scorso 9 giugno a Garlasco nella villetta di via Pascoli - 18 anni dopo il delitto - per una consulenza chiesta dal pm pavese in seguito all'apertura della nuova indagine che ipotizza più persone sulla scena del crimine e che vede come nuovo indagato in concorso Andrea Sempio, amico di Marco, il fratello di Chiara.

