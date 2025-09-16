Logo Tgcom24
Chiara Poggi, nessun elemento sulla presenza di un secondo omicida

Nella consulenza di trecento pagine consegnata ai pm di Pavia, gli specialisti dell'arma avrebbero ricostruito la scena del crimine in 3d

di Paola Miglio
16 Set 2025 - 20:20
Non ci sono elementi che indicano la presenza di una seconda persona nel delitto di Chiara Poggi.  E' quanto emergerebbe dalla relazione del Ris dei carabinieri di Cagliari consegnata alla procura di Pavia. Gli esperti dell'Arma erano tornati lo scorso 9 giugno a Garlasco nella villetta di via Pascoli - 18 anni dopo il delitto - per una consulenza chiesta dal pm pavese in seguito all'apertura della nuova indagine che ipotizza più persone sulla scena del crimine e che vede come nuovo indagato in concorso Andrea Sempio, amico di Marco, il fratello di Chiara.  
 

