SUI SOCIAL UNA PAGINA CONTRO DI LUI

Centri sociali contro "Ghost Pitur", che a Brescia ripulisce le mura

Graffiti e imbrattamenti"laddove è passato "l'imbianchino gentile"

di Luca Amodio
11 Set 2025 - 19:48
01:28 

A Brescia i vandali dichiarano guerra a Ghost Pitur. Il giustiziere gentile della notte che pulisce i muri imbrattati dai graffiti. “Un atto di amore urbano”. Questa la filosofia del supereroe imbianchino. Un’opera di riqualificazione spontanea ma che per qualcuno è troppo “borghese”: quindi da combattere. Sui social è nata una pagina contro di lui: si chiama boicotta Ghost Pitur. “Il gioco è semplice – così c’è scritto - trova un muro ripulito e lascia un segno”
 

