Centri sociali contro "Ghost Pitur", che a Brescia ripulisce le mura

A Brescia i vandali dichiarano guerra a Ghost Pitur. Il giustiziere gentile della notte che pulisce i muri imbrattati dai graffiti. “Un atto di amore urbano”. Questa la filosofia del supereroe imbianchino. Un’opera di riqualificazione spontanea ma che per qualcuno è troppo “borghese”: quindi da combattere. Sui social è nata una pagina contro di lui: si chiama boicotta Ghost Pitur. “Il gioco è semplice – così c’è scritto - trova un muro ripulito e lascia un segno”

