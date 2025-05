Catania, "l'ha toccata senza fare pressione": prof assolto

Era il 29 gennaio 2014. L'uomo all'epoca 57 anni, professore universitario catanese, nel corridoio dell'ospedale, avrebbe raggiunto da dietro una sua studentessa appoggiandole i palmi al seno, le avrebbe dato dei baci sul viso per farle gli auguri di compleanno. Undici anni dopo, per i giudici della quarta sezione penale del tribunale di Catania, non vi è stata pressione delle mani sui seni e non vi è certezza della volontarietà del gesto. C'è anche questo episodio nella sentenza che ha assolto dall'accusa di violenza sessuale l'ex docente alla facoltà di Medicina, licenziato nel 2016. Due giudici su tre del collegio sono donne. Proprio come le sette allieve che avevano parlato di abbracci, baci, strofinamenti sessuali, epiteti di ogni tipo. Per il tribunale è emerso un comportamento dell'imputato predatorio, ossessivo sulle studentesse scelte come oggetto del suo desiderio sessuale. Prescritte le condotte prima del 2011, per quelle successive manca la prova di una violenza sessuale. Il fatto dunque non sussiste. La procura ora impugnerà.