Voli sospesi a Catania per la chiusura dello spazio aereo a causa delle attività di velivoli antincendio in prossimità dell'aeroporto. Lo comunica lo scalo catanese sui social, spiegando che "date le restrizioni su Catania-Fontanarossa, la scelta dello scalo in cui atterrare è in capo alle compagnie aeree e ai comandanti dei voli".