Catania, 4,5 chili di droga nascosti in un garage

Aveva trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare chili di droga, ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato di Catania, che lo hanno arrestato. I poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Nesima, a cominciare dalle zone in cui, già in passato, si sono registrati casi di illecita cessione di stupefacenti e sono stati effettuati sequestri di droga. Giunti nei pressi di un garage, in via Selvosa, i cani-poliziotto hanno cominciato a segnalare ai rispettivi conduttori la presenza di droga proprio all'interno di un frigorifero presente nel box.