Castellammare di Stabia, in ospedale distrugge il vetro del triage e aggredisce guardie giurate

Ha distrutto la parete divisoria in vetro del triage e aggredito tre guardie giurate intervenute per calmarlo. E' accaduto la scorsa notte al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo, a Castellammare di Stabia. Sono stati i carabinieri della locale compagnia ad intervenire. A mettere in atto la violenza un 49enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell'ordine. L'ira dell'uomo sarebbe scattata per la troppa attesa per la visita della moglie, in pronto soccorso per un codice bianco. L'uomo è stato arrestato: deve rispondere di lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.