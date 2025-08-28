Cassazione, auto distrutta da un cinghiale: la Regione deve pagare i danni

"I danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili da parte della pubblica amministrazione". E, dunque, se un automobilista si imbatte contro un cinghiale che gli distrugge la vettura, a pagare è la Regione. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione, che chiude - dopo diciassette anni - la causa di un guidatore di Modena. È il 17 luglio 2008. L'uomo a bordo del suo veicolo sta percorrendo via Benedello, nel comune di Pavullo, nel modenese. All'improvviso sbuca dal margine della strada un cinghiale. L'auto si ribalta portando notevoli danni. In primo grado il Tribunale di Modena respinge la richiesta di risarcimento, stabilendo che non spetta alla regione nè al Comune pagare i danni.