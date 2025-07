Caso Zambelli,"arrestata in Italia deputata italo-brasiliana

È stata arrestata a Roma, nell'appartamento in cui si nascondeva da due mesi la deputata italo-brasiliana Carla Zambelli - esponente di spicco del partito dell'ex presidente Bolsonaro - era ricercata dall'interpol, inseguita da un mandato di cattura internazionale. E il suo caso diventa politico.Il vicepremier Matteo Salvini - sostenitore di Bolosnaro - ha chiesto subito d'incontrarla. Il leader dei verdi Bonelli rivela invece di essere stato lui a comunicare al questore l'indirizzo dove è stata trovata l'ex deputata brasiliana. "Ho fatto il mio dovere da cittadino" spiega Bonelli .Per il governo si profila un caso spinoso. La Corte Suprema del Brasile ha chiesto fin dall'11 giugno l’estradizione di Carla Zambelli, condannata a dieci anni di carcere per l'hackeraggio del sistema giudiziario e per aver costruito un falso mandato d'arresto nei confronti di un giudice federale. Sarà la giustizia italiana a valutare se ci siano i requisiti per rimpatriarla.