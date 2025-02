Caso Ramy, la denuncia dell'amico Fares

Fares Bouzidi, indagato per omicidio stradale per avere provocato l'incidente in cui ha perso la vita il suo amico Ramy, 19enne di origini egiziane, ha denunciato quattro carabinieri. Il 22enne che quella notte era alla guida di un maxiscooter, dopo avere forzato un posto di controllo, ha iniziato una fuga per le vie di Milano durata otto chilometri e sostiene che furono i militari, volontariamente, ad urtarlo per farlo cadere.



"Ci hanno speronato, c’è il video", sostiene l'indagato. Di video, però, ce ne sono molti che affermano e mostrano esattamente il contrario. Così come la relazione della polizia locale non evidenzia nulla che possa far pensare ad un contatto, tra la moto e l'auto, tale da provocare la caduta al quartiere Corvetto causata invece, secondo i periti, dall'eccessiva velocità del mezzo che non ha permesso al conducente di voltare a sinistra.



I carabinieri sono accusati di avere anche fatto cancellare un video dal telefonino di un presunto testimone, hanno ricostruito ciò che è accaduto nei momenti successivi allo schianto.