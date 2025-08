Caso Ramy, chiuse le indagini per i due carabinieri coinvolti

Depistaggio. E' l'accusa per cui rischiano di finire a proceso i due carabinieri che la notte del 24 novembre scorso a Milano dopo l'inseguimento in cui morì Ramy Elgaml avrebbero obbligato un testimone a cancellare i video dell'incidente. La procura ha inviato l'avviso di conclusione indagini, ora ci saranno 20 giorni di tempo in cui gli avvocati difensori potranno depositare le loro memorie, poi il Pubblico ministero deciderà se procedere con il rinvio a giudizio.