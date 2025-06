Caso Boschetto, il padre che ha scoperto il video del killer: "Quel ragazzo andava fermato"

Data e ora corrispondono con quelle dell'omicidio. E' il video di pochi secondi che il padre di Michael Boschetto ha trovato sul telefonino di suo figlio ucciso il 27 aprile 2024 a Villafranca Padovana. In quelle immagini si vede Giacomo Friso, il giovane sospettato dell'omicidio, che si inquadra con sorriso beffardo, balla e fa il segno della vittoria... "Mentre Friso faceva quel selfie e ballava, Michael era a terra agonizzante", questo è stato il primo pensiero del padre della vittima. Vedere quella scena mentre cercava i ricordi più belli di suo figlio è stato atroce, ma ora dopo essersi consultato con il suo avvocato - che ha scelto di non parlare per rispetto verso le parti coinvolte nel processo - sa di avere in mano una prova importante che è stata fornita agli inquirenti e a settembre in corte d'assise potrebbe decidere le sorti del processo per omicidio volontario aggravato. Friso, 34 anni, - detto La Furia - era un amico d'infanzia di Micheal con problemi di tossicodipendenza e diversi precedenti per aggressioni. "Andava fermato", accusa il padre di Michael.