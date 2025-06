Caserta, lite in una masseria: ucciso 17enne

Ucciso a 17 anni nella cucina di una masseria in provincia di Caserta, dove era in corso un ricevimento. Si chiamava Alagie Sabally, originario del Gambia, il giovane che al culmine di una lite sarebbe stato colpito con almeno un fendente da un collega, in una struttura per le feste a Sant'Angelo in Formis, frazione di Capua. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Il ragazzo è morto dopo l'arrivo dell'ambulanza. Dinamica e movente sono ancora da chiarire.