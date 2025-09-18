Logo Tgcom24
Case occupate, quanto costano allo Stato e i comuni più colpiti

La capitale è la città più colpita con 1 milione di euro di mancato gettito per la tassa sulla casa

di Alessio Fusco
18 Set 2025 - 20:50
01:32 

In tutta Italia sono circa 30 mila gli immobili occupati, nel 2023 lo Stato ha perso per l'Imu non versata 2,4 milioni di euro.  E Roma è la capitale anche in questo, con 1 milione di euro di mancato gettito per la tassa sulla casa. Il Campidoglio però riceverà quei soldi dallo Stato. Così come anche Milano, con quasi 600 mila euro di buco per le case occupate. Il resto dei rimborsi a Torino Firenze Genova Palermo e Napoli. Per dare una mano ai sindaci, il Governo ha istituito un nuovo fondo da 62 milioni di euro, che è stato appena sbloccato. Soldi che - denunciano associazioni e cittadini - derivano comunque da altre tasse e non arginano l'occupazione abusiva.

