Casa occupata da un senzatetto a Mestre: parte lo sgombero lampo

Quando sono entrati nell’abitazione, in un quartiere di Mestre, gli agenti della squadra volante di Venezia hanno trovato l’uomo che dormiva. Peccato che quella non fosse casa sua. Era stata la proprietaria dell’appartamento, inutilizzato da diversi mesi, a chiamare il 113.

Una volta identificato, l’abusivo, un cittadino comunitario della Romania, è stato denunciato per occupazione arbitraria di immobili. Uno sgombero lampo, con denuncia a piede libero.