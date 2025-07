Carcere, se c'è amore il boss al 41 bis può vedere una donna

Si scrivono da 17 anni. Lui, Davide Emmanuello, 62enne boss mafioso gelese, è al 41 bis per omicidio nel carcere di Sassari. Lei, Claire Holme, 55 anni, italo-britannica, da tempo si occupa dei diritti dei detenuti. Tra loro, oltre a un fitto scambio epistolare, è nata una relazione sentimentale. Così la definiscono anche i giudici della Corte di Cassazione che per la prima volta hanno autorizzato colloqui visivi tra un condannato al carcere duro e una persona che non rientra tra i suoi familiari.