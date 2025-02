Campi Flegrei, 200 scosse in 48 ore

Ai Campi Flegrei la terra continua a tremare. 200 scosse registrate a partire da sabato. Un'altra stamattina di magnitudo 3.9 avvertita fino al Vomero. Calcinacci caduti in strada, danni alla rete idrica a bacoli, scuole chiuse a Pozzuoli. Tanta la paura tra gli abitanti. In molti hanno trascorso la notte fuori casa. Per gli esperti: "Si tratta di bradisismo. La situazione è in costantemente monitorata".