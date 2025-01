Calunniò Lumumba, definitiva la sentenza per Amanda Knox

Amanda Knox ha calunniato Patrick Lumumba, accusandolo di un omicidio - quello della studentessa inglese Meredith Kercher - che in realtà non aveva mai commesso. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della cittadina americana contro la condanna a tre anni (peraltro già scontata) pronunciata a giugno dalla Corte d'Appello di Firenze. Soltanto l'ultimo atto di una vicenda lunga diciotto anni e iniziata nel novembre del 2007, quando in una villetta di via della Pergola, a Perugia, fu trovato il corpo senza vita di Meredith.